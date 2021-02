Post in Bad Liebenzell Endlich Lösung da: Filiale öffnet am 1. März

Die von der Deutschen Post in Eigenregie betriebene Filiale in der Stadtmitte wird allerdings lediglich eine Übergangslösung sein. Bereits im dritten Quartal 2021 soll die Filiale – so die Planung – in das ehemalige Postgebäude am Ortsausgang in Richtung Calw ziehen und dort wieder als Partnerfiliale betrieben werden. Das Gebäude, an dessen Fassade noch ein historischer Post-Adler zu sehen ist und das von der Deutschen Post nach wie vor als Umschlagplatz genutzt wird, befindet sich im Besitz der Stadt und wird derzeit auf Kosten der Stadt umgebaut, damit die Postfiliale einziehen kann.

Voraussetzung ist, dass jemand gefunden wird, der die Partnerfiliale betreiben möchte. Bei der Suche hilft die Stadtverwaltung ebenfalls. "Wir haben schon Interessenten", sagt Komenda. Damit sich der Betrieb rentiert, wird es dort wohl – wie zuvor auch in der Wilhelmstraße – neben Post-Dienstleistungen ein weiteres Warenangebot geben. In der Wilhelmstraße waren dies Schreibwaren. Allerdings: Eine Postbank soll es nach jetzigem Stand in Bad Liebenzell nicht mehr geben – weder bei der Übergangslösung in der Wilhelmstraße noch in der Partnerfiliale am Ortsausgang.

Die Deutsche Post bei der Wiedereröffnung einer Filiale zu unterstützen, ist für Komenda wichtig. "Eine Postfiliale gehört zur Infrastruktur", betont der Hauptamtsleiter. Das sehe man auch in der Bevölkerung so, wie man im Rathaus seit der Schließung deutlich merke. Komenda: "Wir bekommen deswegen viele Anrufe."

Rechtsanwalt eingeschaltet

Froh ist auch Achim Stark, dass endlich eine Lösung gefunden wurde. Er hatte bereits einen Anwalt eingeschaltet, weil die Deutsche Post mit ihm einen Mietvertrag geschlossen und mit den Zahlungen in Rückstand gewesen sei. "Die Zeitungsartikel und ein Schreiben meines Rechtsanwalts brachten eine schnelle Lösung", sagt der Raumausstatter über die zuvor sehr schwierige Kommunikation mit dem ehemaligen Staatskonzern.

Ausgezahlt habe sich laut Stark, eng mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet zu haben. Er unterstreicht: "Das gemeinsame Vorgehen war geprägt von Hartnäckigkeit, Geduld und letztendlich von konsequentem Handeln. Ich war froh, dass die Post ihren Versprechungen und ihren Zusagen auch Taten folgen ließ und so ein Rechtsstreit abgewendet werden konnte. Bei einem Scheitern mit der Post wäre mir ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden entstanden."

Nun habe Stark einen Zeitpuffer, um für die Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße einen neuen Mieter zu finden, wenn die Postfiliale dort im Sommer wieder schließt. Da sich das Gebäude in einem Sanierungsgebiet befindet und damit Fördergelder winken, sollen sie "komplett umgebaut und saniert" werden, sagt Stark. Denkbar sei für ihn, dass sich dort wieder ein Ladengeschäft ansiedelt – oder auch Büros. Das, so Stark, tue auch dem Stadtbild gut. Seine Bilanz: "Alles hat sich nun zum Wohle für die Stadt entwickelt. Hoffen wir nun auf gute Öffnungszeiten der Post. Die Post hat uns zugesagt, die Öffnungszeiten großzügig und flexibel zu gestalten. Man wird sehen."

Hintergrund: Vorsitzender des Bundesverband der Postagenturen warnt: "Es lohnt sich nicht!"

Es heißt: Jeden Tag schließt in Deutschland eine Postfiliale. Doch warum ist das so? Lohnt es sich überhaupt, eine Partnerfiliale zu betreiben? Und was genau verdient man eigentlich an Briefmarken und Paketen? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Haben Bürger das Recht auf eine Post-Station vor Ort?

Ja. Pro Gemeinde mit mindestens 2000 Einwohnern pro 80 Quadratkilometer ist eine Poststation gesetzlich vorgeschrieben. Bad Liebenzell erfüllt mit rund 9500 Einwohnern auf seinen 33,8 Quadratkilometern diese Voraussetzungen locker.

Wie viele Postfilialen gibt es in Deutschland?

Die Post ist gesetzlich verpflichtet, bundesweit mindestens 12 000 Filialen zu betreiben. Laut Udo Böer, Vorsitzender des Postagenturverbands Deutschland (PAGD), gibt es in Deutschland aktuell 12 500 Filialen. Allerdings gibt Böer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten zu bedenken: "Davon sind etwa 2000 Filialen vakant. Das heißt, sie werden schließen oder sind bereits geschlossen." Fast alle Filialen sind sogenannte Partnerfilialen. Sie werden nicht von der Deutschen Post selbst, sondern von einem Geschäftspartner betrieben, der auf eigene Rechnung arbeitet.

Was sind die Voraussetzungen für den Betrieb einer Partnerfiliale?

Laut Deutscher Post werden mindestens fünf bis sechs Quadratmeter Geschäftsfläche plus Lagerfläche, eine gute Erreichbarkeit, Barrierefreiheit und ausreichend Parkmöglichkeiten für eine Partnerfiliale benötigt. Der Betreiber muss eine Gewerbeberechtigung haben. Vorausgesetzt werden ein kompetentes Auftreten sowie serviceorientiertes Personal mit EDV-Kenntnissen und Schulungsbereitschaft. Böer kritisiert: "Es werden Betreiber gesucht und oft auch welche gefunden, aber meist mit wenig bis keinen kaufmännischen Kenntnissen."

Gibt es noch Filialen, die dauerhaft von Deutschen Post selbst betrieben werden?

Ja, an zwei ganz speziellen Orten betreibt die Deutsche Post noch selbst eine Filiale: an ihrem Konzernsitz in Bonn und im Berliner Reichstag.

Was verdient man mit einer Partnerfiliale?

Laut Böer zahlt die Deutsche Post einerseits eine monatliche Grundvergütung, die abhängig vom Standort und der Wichtigkeit der Filiale sehr unterschiedlich sei. Diese Pauschale liege zwischen 300 und 800 Euro im Monat. Für die einzelnen Dienstleistungen werden Provisionen gezahlt. Bei Briefmarken sind das fünf Prozent des Verkaufspreises, bei Paketen je nach Aufwand zwischen 40 und 60 Cent.

Lohnt sich der Betrieb einer Partnerfiliale?

Der PAGD sagt: Nein! "Unter Einhaltung aller bestehenden Regeln, Mindestlohn, Lohnfortzahlung im Urlaubs- und Krankheitsfall, Anmeldung der Mitarbeiter bei der Berufgenossenschaft und Krankenkassen, Gewährung des gesetzlichen Urlaubs, eigene Rentenversorgung und Krankenkasse kann ein Betrieb einer Postfiliale im besten Fall gerade die Personal- und Sachkosten decken. Es lohnt sich nicht!", unterstreicht ¬Böer. Welche Möglichkeiten gibt es, damit eine Partnerfiliale rentabel ist? In vielen Partnerfiliaen werden neben den eigentlichen Post-Dienstleistungen auch andere Waren verkauft. Oft handelt es sich dabei um Schreibwaren – so wie zuletzt auch in Bad Liebenzell. Weitere Beispiele: In Wildberg wird eine Partnerfiliale von einem Getränkemarkt mitbetrieben, in Horb von einer Videothek. Dass durch die Partnerfiliale zusätzliche Kunden in ein Geschäft kommen und dort dann auch etwas anderes als Post-Dienstleistungen kaufen könnten, dient als Argument für die niedrigen Provisionen, die die Deutsche Post zahlt.

Kann auch eine Kommune eine Partnerfiliale betreiben?

Ja. Als Beispiel nennt Böer die Kleinstadt Olfen in Nordrhein-Westfalen, die seit dem Jahr 2000 eine Postfiliale in Eigenregie führt. Der Knackpunkt: Den Mitarbeitern der Filiale müssen dadurch die Tarife des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. "Hier muss der Stadtetat mit rund 35 000 Euro im Jahr helfen", weiß Böer. Der PAGD-Vorsitzende ärgert sich: "Es sind bundesweit über 100 Städte und Gemeinden, die auf die Weise einen Dax-Konzern unterstützen und mit Steuermittlen subventionieren. Ziel war es, die Post zu privatisieren, jetzt wird sie so nach und nach zu Lasten der Steuerzahler wieder verstaatlicht."

Hilft der boomende Paketmarkt, Partnerfilialen rentabel zu betreiben?

Nein, meint der PAGD. "Da immer mehr Paketstationen gebaut werden und immer mehr Paketshops in Einzelhandelsgeschäften integriert werden", erklärt Böer und bekräftigt: "Es wäre ausgesprochen sinnvoll, wenn die Postfilialen nicht nur Pakete von DHL, sondern auch von UPS, GLS, DPD, Hermes und Amazon händeln könnten. Dies ist aber den Betreibern laut Vertrag strikt untersagt. Für Endverbraucher wäre ideal, nur eine Anlaufstelle für Pakete zu haben. Die letzte Meile wird politisch immer wieder besprochen, dabei liegt die Lösung so nah." Böer verweist darauf, dass der Bund über die KfW noch Anteile an der Deutschen Post hält und der Bund der Steuerzahler darin einen Interessenkonflikt sieht.

Warum soll es in Bad Liebenzell keine Postbank mehr geben?

Laut PAGD werden seit 2015 in sehr vielen Filialen die Finanzdienstleistungen gekündigt. Böer: "Das hat unter Berücksichtigung der Niedrig-Zins-Politik noch stark zugenommen. Alle Banken versuchen, das Bargeldgeschäft loszuwerden. Einerseits über Banking, andererseits über Auszahlungen in Geschäften. Das Bargeld kostet unglaublich viel Geld: mehrfaches Zählen im Vier-Augen-Prinzip, gesicherter Transport, Noten-Prüfung und Ersetzung." Vor allem im ländlichen Raum sinke die Zahl der Postbanken.