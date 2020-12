Positiv getestet Coronavirus erwischt Nagolder Klinikpersonal

Nagold/Sindelfingen/Altensteig - Am Nagolder Krankenhaus sind im Verlauf der vergangenen Tage 19 Mitarbeiter auf mehreren internistischen Stationen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies gab der Klinikverbund Südwest am Dienstag offiziell bekannt. Nach Angaben des Klinikverbunds befinden sich aktuell alle in häuslicher Quarantäne – vereinzelt mit leichten Krankheitssymptomen. Vom Ausbruchsgeschehen seien bislang keine Patienten betroffen, heißt es in der schriftlichen Mitteilung weiter. Einschränkungen in der Notfallversorgung bestünden zum jetzigen Zeitpunkt nicht.