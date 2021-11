Mit Video Strommast bei Haigerloch kontrolliert zum Absturz gebracht

Dem Drama um einen absturzgefährdeten Strommast über dem Haigerlocher Steinbruch am Butzengraben setzte die Netze BW jetzt selbst ein Ende. Am Sonntag gegen 9.30 Uhr ließ sie den Mast kontrolliert in die Tiefe stürzen - wir haben ein Video der Abrissmaßnahmen.