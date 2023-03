1 Der zehnjährige Ronny (hier mit seinem Lieblingserzieher im Heim) ist verschwunden – eine intensive Suche beginnt. Foto: MDR/Stefan Erhard

Der zehnjährige Ronny ist verschwunden. Für Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch in Magdeburg beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.









Eine verzweifelte Mutter, ihr gewalttätiger Freund, ein Erzieher, der eine vielleicht zu enge Beziehung zu seinem Schützling hat und der seltsam agierende Teenager-Sohn der Heimleiterin – im neuen „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg gibt es viele Verdächtige. Doch wer steckt wirklich hinter dem Verschwinden von Ronny?

Die Handlung des heutigen Polizeirufs

Klar ist: Der Junge ist weg. Ausgerechnet an seinem zehnten Geburtstag, der ganz und gar nicht so verlaufen ist, wie er es sich gewünscht hatte. Doch wo ist er, ohne Jacke und Handy, bei eisigen Temperaturen? Für Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Dass die Ermittlungen schmerzhafte Erinnerungen an ihre eigenen Erfahrungen im Heim, an das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Sohn und einen alten Mordfall wecken, setzt sie zusätzlich unter Druck. Da käme es gelegen, wenn der Fall schnell gelöst wäre. Ihr Vorgesetzter, Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler), hat jedenfalls kaum Zweifel, dass der Erzieher „der Täter“ ist.

Brasch jedoch stoßen Ungereimtheiten auf. Überhaupt geht ihr der Fall an die Nieren – wie auch dem Zuschauer. Denn wie kann es sein, dass es im direkten Umfeld so viele Menschen gibt, die das Kind gequält oder gar getötet haben könnten? Eine Frage, die sich wohl auch die Beteiligten selbst stellen: Jeder misstraut jedem.

Die Folge „Ronny“ zeigt somit anschaulich, wie zerstörerisch ein Vermisstenfall ist. Bis zuletzt bleibt der Krimi spannend. Am Schluss laufen zwar nicht alle Fäden zusammen, doch die letzte Szene ist so stark und gleichzeitig fast unerträglich, dass sich das Anschauen lohnt.

Der Trailer zu „Ronny“

Die Schauspieler des heutigen Polizeirufs

Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen)

Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler)

Kriminaloberkommissar Günther Márquez (Pablo Grant)

Sabine Hartwig (Ceci Chuh)

Gaby Kleinschmidt (Maja Schöne)

Matthias Precht (Thomas Schubert)

Gordon Kleinschmidt (Valentin Oppermann)

Ronny Hartwig (Johann Barnstorf)

Rene Maier (Oskar Bökelmann)

Der Polizeiruf in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Polizeiruf-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Polizeiruf nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Polizeiruf auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD