Gute Nachrichten für Horb: Am Donnerstag hat das Finanzministerium die im Staatshaushalt 2022 vorgesehenen Mittel für Baumaßnahmen bekannt gegeben. Für den Neubau des Polizeireviers in Horb werden Mittel in Höhe von 7,6 Millionen Euro bereitgestellt.















Horb - Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel, in dessen Betreuungswahlkreis Horb liegt, freut sich darüber besonders, wie aus einer Mitteilung aus seinem Wahlkreisbüro hervorgeht: "Die Polizei in angemessenen Räumen unterzubringen steht nicht nur im Interesse von uns allen, sondern zeigt gleichzeitig eine Wertschätzung gegenüber den Polizistinnen und Polizisten, die sich täglich den Herausforderungen der öffentlichen Sicherheit stellen. Ich begrüße daher, dass wir endlich auch in Horb an diesem Punkt vorankommen. Diese Finanzierungszusage kommt zur rechten Zeit."

Insgesamt über 1,4 Milliarden Euro werden investiert

Die Bauverwaltung des Landes investiert insgesamt über 1,4 Milliarden Euro, dabei sind allein für große Bauprojekte über zwei Millionen Euro und insgesamt Mittel in Höhe von rund 990 Millionen Euro veranschlagt.

Rund 80 Prozent der Baumaßnahmen entfallen auf Gebäudesanierungen, auf die das Land in seiner Vorbildfunktion einen Fokus setzen möchte. Zu den Bauprojekten zählen neben den Hochschulen allen voran auch Gebäude im Bereich Kunst und Kultur, im Polizeiwesen, in der Justiz und anderen Ressorts.