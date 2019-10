Polizei warnt Mordender Sekten-Clown ist eine Falschmeldung

In der Meldung wird über einen angeblichen Mord an einer jungen Frau berichtet, die von einer als Clown verkleideten Person in einem Waldstück angegriffen worden sein soll. Zudem wird unter falscher Berufung auf die Polizei berichtet, dass der Angreifer einer "Clownsekte" im Reutlinger Bereich angehören soll. Die Meldung wurde auf einer Internetseite für selbstkreierte Witze erstellt und wird laut Polizei rege geteilt.

Keine Straftat passiert

Die Polizei betont: Alles sei frei erfunden und entbehre jeglicher Grundlage. Weder sei die geschilderte Straftat passiert, noch gebe es Erkenntnisse über die genannte Sekte.