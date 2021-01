Polizei warnt Erschreckend hohe Zahl von Betrugsversuchen

Schwarzwald-Baar-Kreis - In den vergangenen Tagen hat es erneut zahlreiche Betrugsversuchen bei älteren Menschen per Telefonanruf gegeben, vorwiegend mit den Betrugsmaschen "Enkeltrick", "Schockanruf" und "falscher Polizeibeamter". Allein am Dienstagnachmittag verzeichnete das Polizeipräsidium Konstanz knapp 50 gemeldete Betrugsversuche am Telefon von Senioren.