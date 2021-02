Polizei-Unfall in Calw Auto macht sich bei Corona-Kontrolle selbstständig

Das Polizeipräsidium Pforzheim bestätigt die Echtheit des Videos. Die Kollegen in Calw hätten ihren Streifenwagen um 1.50 Uhr am Unteren Ledereck abgestellt, da sich vor dem Kaufland-Supermarkt Personen aufgehalten hätten, die somit gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen haben. Dabei hatten die Polizisten ihr Fahrzeug "nicht ausreichend gesichert", räumt Sprecher Wagner ein, unterstreicht aber: "Bei uns arbeiten auch nur Menschen." Am Streifenwagen wurde durch den Aufprall am Drogeriemarkt der Stoßfänger beschädigt. An der Eingangstür des Drogeriemarktes verbog sich wiederum durch die Wucht der Rahmen, außerdem zersplitterte das Glas der Tür.

Kurios: Um den Unfall aufzunehmen, musste mitten in der Nacht ein Streifenwagen der Verkehrspolizei aus Pforzheim anrücken. Wird nämlich ein Fahrzeug der Polizei in einen Unfall verwickelt, dürfen nicht Kollegen der selben Dienststelle involviert sein. Die Polizisten, deren Fahrzeug unfreiwillig den Rückwärtsgang eingelegt hatte, kamen vom Revier in Calw, folglich durften keine Calwer Polizisten den Unfall aufnehmen. "Damit die Objektivität gewährt ist", zeigt Wagner auf.

Immer wieder Parkrempler

Kleinere Unfälle gibt es laut Wagner bei der Polizei immer mal wieder, insbesondere Parkrempler. Anders als bei normalen Verkehrsteilnehmer greift bei Streifenwagen allerdings nicht eine reguläre Versicherung, sondern sie sind speziell über das Land Baden-Württemberg eigenversichert. Um die Schadensregulierung an dem Calwer Drogeriemarkt muss sich nun das Polizeipräsidium Pforzheim selbst kümmern.

Dafür hat die Polizei derzeit an anderer Stelle wenig zu tun: Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre – wie in der besagten Nacht am Unteren Ledereck – seien selten. Im Bereich des Präsidiums Pforzheim, zu dem die Landkreise Calw und Freudenstadt, der Enzkreis und die Stadt Pforzheim gehören, sei es an dem Tag innerhalb von 24 Stunden zu 66 Verstößen gekommen. Der Wert bewege sich auf dem Niveau der vergangenen Tage und sei damit laut Wagner konstant niedrig. Der Polizei-Sprecher freut sich: "Die große Mehrzahl der Bevölkerung hält sich daran."