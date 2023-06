Rettungseinsatz Rettungseinsatz nach Badeunfall am Schömberger Stausee

Eine Vielzahl an Rettungskräften ist am Samstag gegen 18 Uhr zu einem Badeunfall am Schömberger Stausee geeilt. Doch für einen 61-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.