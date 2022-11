1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Pikrepo

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 177 zwischen Hardt und Königsfeld ist am Freitagmittag der Verursacher einfach geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.















Hardt - Eine Frau fuhr von Hardt in Richtung Königsfeld, als ihr in einem kurvigen Teilstück ein Linienbus entgegen kam. In diesem Moment wurde der Linienbus von einem Auto überholt. Zur Verhinderung einer Frontalkollision bremste die Frau scharf ab und wich komplett nach rechts in den Grünstreifen aus. Damit das überholende Auto wieder einscheren konnte, musste auch der Linienbus bremsen.

Der Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort. Bekannt ist, dass der Fahrer männlich war und ein graues oder dunkelrotes Auto fuhr. Die Polizei Schramberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und ist auf Zeugenhinweise angewiesen, Telefon 07422/27010.