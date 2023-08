Wie die Polizei mitteilt, war die 59-Jährige zwischen Wehrleshof und Kohlerhäusle unterwegs, als ihr gegen 10.30 Uhr ein Reisebus entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Motorradfahrerin aus. Sie kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der blaue Reisebus fuhr einfach weiter. Hinweise an das Polizeirevier in Donaueschingen, Telefon 0771/837830.