Polizei sucht Zeugen: Mädchen in Haiterbach angefahren und geflüchtet

Mädchen in Haiterbach angefahren und geflüchtet

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Haiterbach ist ein Mädchen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.









Nach bisherigem Sachstand der Polizei wollte das Grundschulkind, gegen 15.45 Uhr, einen in der Altnuifraer Straße – auf Höhe einer Gaststätte - befindlichen Fußgängerüberweg überqueren. das Mädchen schaute zuvor in beide Fahrtrichtungen. Es bemerkte ein heranfahrendes Auto, welches augenscheinlich zunächst anhielt, so dass das Mädchen loslief.