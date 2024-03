In Balingen ist am Montagmittag eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub.

Wie die Polizei mitteilt, war die 54-jährige Pedelecfahrerin gegen 12.40 Uhr auf dem Radfahrstreifen auf der Längenfeldstraße in Richtung Stingstraße unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Balingen Mitte nahm ihr der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens beim Abbiegen die Vorfahrt. Dabei streifte das Auto wohl die Radfahrerin, die stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Hechingen davon. Hinweise an die Polizei, Telefon 07433/264-0.