Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, mehrere Stromverteilerkästen in der Jahnstraße beschmiert.

Die Täter sprühten mit roter Farbe die Großbuchstaben „CK“ auf Verteilerkästen an der Stadionhalle, der GWRS, in der Berlinerstraße und an die Außenfassade der Neckarhalle.

Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Sprayer erbittet der Polizeiposten Sulz unter Telefon 07454/9 27 46.