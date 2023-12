Polizei stoppt Frau in Vöhrenbach: Nicht zugelassenes Auto und Verbindungen in Reichsbürgerszene

1 Die Polizei kontrollierte eine Frau mit ihren zwei Mitfahrern, die in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs waren. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Am Mittwochnachmittag ist eine 53-jährige Autofahrerin in Villingen in einem nicht zugelassenen Toyota gefahren und hat versucht, sich den Anweisungen der Polizei zu entziehen.









Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Polizeistreife um kurz vor 16 Uhr den nicht zugelassenen Toyota an einer Tankstelle am "Drachenloch" bei Villingen fest. Beim Erkennen des Streifenwagens fuhr die Frau zügig vom Tankstellengelände auf den Nordring und in Richtung Villingen davon. Nachdem die Frau zunächst nicht auf die von der Polizei gegebenen Anhaltesignale reagiert hatte, konnte der Toyota schließlich in der Wieselsbergstraße gestoppt und die Frau sowie ihre beiden Mitfahrer von den Beamten angesprochen werden.