Bereits am Sonntag, 12. Februar, ist ein 54-jähriger Mann in einer Wohnung in der Panoramastraße in Sulgen tödlich verletzt von der Polizei aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Polizei gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus.









Wie die Polizei mitteilt, verständigte die 53-jährige Ehefrau des Mannes gegen 23 Uhr die Polizei. Sie teilte den Beamten mit, dass ihr Mann sich mit mehreren Messerstichen selbst getötet habe.

Die Obduktion des 54-Jährigen und umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil haben mittlerweile zur Festnahme der dringend tatverdächtigen Ehefrau geführt.

Ehefrau festgenommen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ am Freitag, 3.März, ein Richter des Amtsgerichtes Rottweil einen Untersuchungshaftbefehl gegen die 53-Jährige. Die Polizei nahm die Frau in ihrer Wohnung fest und brachte sie in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.