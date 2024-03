Polizei in Baden-Württemberg: Gewerkschaft beklagt Personalmangel – „gefährliche Entwicklung“

Polizei in Baden-Württemberg

1 Die Deutsche Polizeigewerkschaft klagt über einen großen Personalmangel bei der Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ausbildungsabbrüche, Kündigungen und Ausfälle: Die Deutsche Polizeigewerkschaft klagt über einen großen Personalmangel bei der Polizei. Das Innenministerium sieht das etwas anders.









Link kopiert



Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnt vor immer größer werdenden Personalproblemen in Baden-Württemberg. „Wir hatten im letzten Jahr erstmals die Situation, dass wir 150 Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten“, sagte der Landesvorsitzende der DPolG, Ralf Kusterer, am Freitag. Noch nie seien so viele Stellen unbesetzt geblieben, es sei quasi ein „Negativ-Rekord“. Zudem habe die Zahl der Ausbildungsabbrüche bei mehr als 20 Prozent gelegen.