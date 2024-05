Giftköder an Kindergarten in Altenheim ausgelegt?

1 In unmittelbarer Nähe zum Kindergarten Regenbogen in Altenheim ist es gleich zu zwei Vorfällen gekommen. Sowohl ein fünfjähriges Kind als auch ein Hund haben dort „pinkfarbene Gegenstände“ aufgenommen. Foto: Archiv

Die Polizei ermittelt derzeit in gleich zwei Fällen, die sich in unmittelbarer Nähe zur Kita Regenbogen in Altenheim zugetragen haben. Dort haben sowohl ein fünfjähriges Kind als auch ein Hund von einem „pinkfarbenen Gegenstand“ gegessen.









Groß ist die Aufregung derzeit rund um Neuried – und viele Hundehalter behalten ihre geliebten Vierbeiner lieber in unmittelbarer Nähe zu sich. Sowohl in den sozialen Medien, über verschiedene Whatsapp-Gruppen als auch nun von Seiten der Gemeinde wird ausdrücklich davor gewarnt, dass vermehrt Giftköder ausgelegt werden – sogar in unmittelbare r Nähe zum Kindergarten.