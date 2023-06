Unbekannte haben in den letzten Tagen 50 Altreifen an einem Parkplatz bei Triberg im Schwarzwald entsorgt.

Die Reifen wurden an der Bundesstraße 33 Richtung St. Georgen beim Parkplatz "Bettelküche" die Böschung hinuntergeworfen. Die Straßenmeisterei hatte diese an der Sommerauer Straße am Dienstag entdeckt.

Nun ermitteln die Beamten wegen der illegalen Entsorgung der Altreifen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07722 916071-0.