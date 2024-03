Siebenjähriger in Rosenfeld angefahren

1 Der Junge ist vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto) Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Ein Siebenjähriger ist am Freitagmorgen in Rosenfeld angefahren worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.









Eine 45-Jährige fuhr gegen 7.35 Uhr mit ihrem Suzuki auf der L 415/Bickelsberger Straße in Richtung Bickelsberg. An einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg an der Einmündung mit dem Peterleshagweg soll der Siebenjährige den Fußgängerüberweg offenbar bei Rot von rechts nach links überquert haben. Dabei wurde er von dem Auto der 45-Jährigen erfasst und stürzte anschließend zu Boden.