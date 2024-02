Politischer Aschermittwoch: Polizei ermittelt nach Protesten in Biberach gegen mehrere Personen

1 Auch die Polizei ist nach den eskalierten Protesten am Mittwoch in Biberach Kritik ausgesetzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nachdem die Proteste vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen-Partei in Biberach eskalieren, leitet die Polizei Ermittlungen gegen mehrere Beteiligte ein.









Nach der eskalierten Demonstration mit Verletzten vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach ermittelt die Polizei gegen mehrere Verdächtige wegen unterschiedlicher Straftaten. Dazu habe das Polizeipräsidium Ulm eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. „Diese arbeitet auf Hochtouren an der Aufarbeitung und Verfolgung der Straftaten und Verstöße“, sagte der Sprecher.