Poledancerin aus VS: Akrobatik nicht von der Stange

1 Als Poledancerin muss Layla Stollbert ihre Muskeln täglich trainieren. Foto: tx-foto.com/Marc Eich

Die 17-jährige Layla Stollbert aus Villingen windet sich elegant an einer drehenden Stange in bis zu vier Metern Höhe. Mit unglaublich viel Körperspannung und Kraft hält sie sich fest – und lässt den Hochleistungssport kinderleicht aussehen.









Ich besuche Layla in ihrem Tanzstudio in Villingen-Schwenningen. In dem großen Raum mit dem hellen Holzfußboden stehen elf Stangen, die von der Decke bis zum Boden reichen. Jede Stange kann man verstellen – von einer spinning pole, also einer sich drehenden Stange, zu einer static pole, einer Stange also, die fest steht. An der Wand prangt ein Wandtattoo mit der Aufschrift „Man muss das Leben tanzen“; gegenüber eine Wand, die mit Spiegeln verkleidet ist.