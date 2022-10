1 Rangendingens Spielertrainer Manuel Pflumm hat die TSG Balingen einst als Kapitän aufs Feld geführt. Foto: Kara

Viel mehr Klang kann ein Spiel in der Region aktuell nicht haben. Wenn im Achtelfinale des WFV-Pokals der FC Holzhausen auf die TSG aus Balingen trifft, geht es um die Vorherrschaft in der Region – der Oberligist fordert den Regionalligisten. Wir haben uns bei Trainern in der Region umgehört.















Dennis Söll, Spielertrainer beim Landesligisten TSV Trillfingen, erwartet am Dienstag ein enges Spiel auf Augenhöhe. Söll hat selbst bei der TSG gespielt, hat beispielweise zu Marius Oberle auf Holzhausener oder Matthias Schmitz auf Balinger Seite auch noch Kontakt zu einigen Spielern. "Ich bin leider im Urlaub in Lissabon. Sonst würde ich mir das Spiel nicht entgehen lassen. Ich werde das Spiel aber über einen Liveticker verfolgen", sagt der Spielertrainer. Am Ende werde sich zwar die TSG durchsetzen, tippt Söll, doch Holzhausen kenne die Stärken von Balingen. "Das war gleich nach der Auslosung ein Thema. Man kann schon von einem Bruder-Duell sprechen", zielt Söll auf die Tatsache ab, dass viele Holzhausener eine TSG-Vergangengeit besitzen.