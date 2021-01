Pokémon GO Viele Hechinger jagen virtuelle Monster

Es gibt eine private Facebo ok-Gruppe ("Pokémon GO Hechingen – Von Spielern für Spieler"), über die die 83 Mitglieder auf dem Laufenden gehalten und Termine angekündigt werden. In zwei WhatsApp-Gruppen mit 93 und 104 Teilnehmern tauscht man sich rege aus und organisiert sich kurzfristig. In der Hechinger Pokémon-Community tummeln sich Spieler von Haigerloch bis Burladingen, aber auch aus Stuttgart oder Mannheim, die früher in Hechingen gewohnt haben. "Das Spiel ist ziemlich komplex und hat sehr viele Facetten, deswegen können Kinder und Erwachsene zusammen Spaß haben", erklärt Fleo. Größtenteils sind jedoch Erwachsene ab 25 Jahren in der Hechinger Gruppe aktiv, die manchmal gewissen Vorbehalten ausgesetzt sind. "Ich bin von Anfang an mit dabei, mein Sohn hat mich 2016 dazu gebracht und nie hätte ich gedacht, dass mich ein Spiel über eine so lange Zeit so fesseln kann. Man trifft vom Schüler bis zum Akademiker und Rentner quasi Spieler aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen" betont Fleo.

Was versteht man eigentlich unter Pokémon GO? "Man fängt und bekämpft virtuelle Monster im Gelände, wo man sich gerade befindet. Dazu wird die aktuelle Umgebung als Landkarte zusammen mit den Pokémon und anderen Spielelementen auf dem Handy eingeblendet", klärt er auf. Anfangs sei es eine Fernsehserie und ein Kartenspiel gewesen, in den 90er-Jahren war es ein populäres Gameboy-Spiel, ehe es 2016 als Handyspiel Berühmtheit erlangte. "Die Firma Niantic macht damit Millionenumsätze, denn das Spiel ist heute immer noch ein großer Hype und viele Spieler investieren dafür gerne etwas Taschengeld. Man kann Pokémon GO aber auch ganz kostenlos ohne Einsatz von reellem Geld spielen."