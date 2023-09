Angekommen beim DM in Sulz finden sich leere Regale und eine Menschenmenge vor. „70 Prozent auf Kosmetik“ und „50 Prozent auf Alles“ heißt es seit Montag, 4. September, bis Mittwoch, 6. September. Die Filiale muss geräumt werden. Die Besucher freuen sich. Doch wie lang schließt der DM-Markt?

DM Filiale ist in die Jahre gekommen

Karin Knapp, dm-Gebietsverantwortliche, teilt unserer Redaktion auf Nachfrage Folgendes mit: „Den dm-Markt in Sulz am Neckar haben wir im März 2009 eröffnet, daher ist er in die Jahre gekommen. Für die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen bleibt er vom 7. September bis einschließlich 30. Oktober geschlossen. Ab dem 31. Oktober sind wir wieder für unsere Kundinnen und Kunden in der Bahnhofstraße 49 da.“

Dadurch vergrößere sich auch die Verkaufsfläche und die Kunden können sich auf ein neues Ladendesign freuen, so Knapp.

Um die Wiedereröffnung Ende Oktober zu feiern, gebe es Aktionen und Besucher können ihr Glück bei einem Gewinnspiel versuchen, sagt die Gebietsverantwortliche der Drogeriekette.