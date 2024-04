5 So winterlich war es am Mittwoch auf dem Kaltenbronn. Foto: Jürgen Schleeh

Und dann war’s wieder weiß: Herrschten am Wochenende noch frühsommerliche Temperaturen, erwartet die Besucher des Kaltenbronn nun wieder eine weiße Pracht.









„April, April, der weiß nicht, was er will!“ Diese bekannte Redewendung war selten so aktuell wie in den vergangenen Tagen.