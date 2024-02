Finaler Test der TSG Balingen steigt in der Bizerba-Arena

1 Am Sonntag wird in der Bizerba-Arena gespielt. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner Pressefoto / Oliver Schmi

Anpfiff gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim ist am Sonntag um 13 Uhr.









Link kopiert



Am Sonntag befindet sich die TSG Balingen vorerst zum letzten Mal im „Testspielmodus“. Die Generalprobe vor dem Duell mit Steinbach Haiger steigt gegen den 1. CfR Pforzheim. Die Partie wird am Sonntag um 13 Uhr in der Bizerba-Arena angepfiffen.