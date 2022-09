"Musikalische Reise" beim VS Folk Festival

18 Foto: Alexander Schaadt

Beim dritten VS Folk-Festival standen am Samstagabend sieben Bands auf der Bühne im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof zwischen Villingen und Schwenningen.















Villingen-Schwenningen - Das Festival wurde als Plattform für junge Bands und eine Möglichkeit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren, ins Leben gerufen. Die Veranstalter hatten vorab "eine unterhaltsame musikalische Reise in einem die Generationen übergreifenden besonderen Musikevent" versprochen.

Zu hören gab es Musik von Travelling Light, Raindogs, Fried, 4 Ever Young und Christel & Tom. Die Stilrichtungen der Bands reichen von Independent Folk, Alternative bis hin zum American Folk. Mit Take 4 und Eye Drop waren auch zwei junge Rock-Popbands aus der Region am Start.