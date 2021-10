2 Strahlender Gesichter bei der Auszeichnung in der Schreiner Jordan: Gudrun und Gerhard Jordan (Zweite/Dritter von links) nehmen stolz das Förderschild "Partner der Feuerwehr" von Reinhold Engesser, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands (Fünfter von links), entgegen. Worte der Anerkennung gibt es bei der kleinen Feierstunde auch von Kreisbrandmeister Florian Vetter (links), Ortsvorsteher von Rietheim, Bernd Bucher, (Vierter von links) und Feuerwehrkommandant Markus Megerle (rechts). Sohn Florian Jordan (Zweiter von rechts) freut sich mit den Eltern über die Ehrung. Foto: Stadt VS

Die Schreinerei Jordan aus Villingen hat die Förderplakette "Partner der Feuerwehr" erhalten.















VS-Villingen - Bei einem Feuerwehreinsatz kommt es auf jede Minute an – kaum einer könnte es besser wissen, als Gerhard Jordan, der seit 46 Jahren aktiv in der Feuerwehr Villingen-Schwenningen dabei ist.

Hälfte der Mitarbeiter eilt zum Einsatz

Der Chef der Villinger Firma Gerhard Jordan, Schreinerei und Innenausbau, unterstützt diese Sofort-Verfügbarkeit nicht nur, indem er sich selbst sofort auf den Weg macht, sondern auch die Hälfte seiner Mitarbeiter, die ebenfalls aktiv in der Feuerwehr VS sind, alles stehen und liegen lassen, wenn der Alarm eingeht. Für diese nicht selbstverständliche Bereitschaft wurde die Schreinerei Jordan als Arbeitgeber vom Deutschen Feuerwehrverband mit der Förderplakette "Partner der Feuerwehr" ausgezeichnet.

Überreichen durfte dieses Förderschild der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Reinhold Engesser, der das Engagement im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit in den Geschäftsräumen der Schreinerei Jordan würdigte: "Es braucht nicht nur Menschen, die immer bereitstehen, wenn sie gebraucht werden, sondern eben auch die Arbeitgeber, die Verständnis haben. Die Firma Jordan ist ein Paradebeispiel dafür und erhält mehr als gerechtfertigt, diese Ehrung."

Rietheim stellt den Antrag

Der Antrag zur Auszeichnung wurde vom Ortschaftsrat Rietheim, vertreten durch Ortsvorsteher Bernd Bucher, gestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. "Ohne den unermüdlichen Einsatz von Gerhard Jordan, der Abteilungskommandant der Rietheimer Wehr ist, wird es für die kleinen Abteilungen immer schwerer. Wir wissen das sehr zu schätzen und nehmen das nicht als Selbstverständlichkeit, deshalb gratuliere ich zur verdienten Auszeichnung", so Bernd Bucher.

Auch VS-Feuerwehrkommandant Markus Megerle freute sich, von Oberbürgermeister Jürgen Roth die herzlichsten Glückwünsche überbringen zu dürfen und betonte: "Für eine solch langjährige ehrenamtliche Leistung, braucht es auch eine Frau, die das alles mitträgt. Dafür herzlichen Dank. Herr Jordan ist ein vorbildlicher Kamerad über die ganzen Jahre." Als Partner der Feuerwehr darf die Firma Jordan nun das Förderschild am Firmengebäude anbringen. "Dieses soll auch der Kundschaft zeigen, dass sich die Firma Jordan für die Gemeinschaft einbringt", so Kreisbrandmeister Florian Vetter.

Danke geht an Gudrun Jordan

Stolz nahm Gerhard Jordan das Förderschild bei der Verleihung an sich und wird dieses prominent neben dem Eingang seiner Firma aushängen. "Ich danke meiner Frau, die mir immer den Rücken freigehalten hat. Ich bin stolz auf diese Auszeichnung und bringe mich gerne in die Gemeinschaft ein", so der Unternehmer, der bei der kleinen Feier so manch Schwank aus den vielen Jahren seines Engagements zu berichten hatte.