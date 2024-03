1 Das Plakat im VfB-Fanblock mit seiner unmissverständlichen Botschaft Foto: imago//Heiko Becker

Die Fans des VfB Stuttgart machen die Partie in Sinsheim zu einem Heimspiel, ein Teil von ihnen sendet aber auch eine klare Botschaft an die zerstrittene Führungsriege des Vereins.









Link kopiert



Die Fans des VfB Stuttgart trieben ein riskantes Spiel, schließlich stellt die TSG Hoffenheim eines der besten Auswärtsteams der Liga. Doch das war ihnen egal. Mit ihrer stimmgewaltigen Anfeuerung sorgte die rote Wand für Heimspiel-Atmosphäre in Sinsheim, die Hoffenheimer müssen sich in der eigenen Arena gefühlt haben wie in der Fremde. Ihre Auswärtsstärke brachten sie trotzdem nicht auf den Platz. Der VfB dominierte und siegte 3:0, hinterher wurde nicht nur der berauschende Sieg gefeiert, sondern auch der Anhang. „Die Stimmung war total außergewöhnlich, ein Wahnsinn“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Und Vorstandsboss Alexander Wehrle meinte: „Sensationell! Ich habe nur unsere Fans gehört.“ Allerdings kam nicht nur deren Unterstützung an – ihre Botschaft ebenfalls.