Ein klassischer Blickfang sieht wahrlich anders aus und dennoch gibt es Stellen in Villingen-Schwenningen, die einem unter dem Stichwort Schand­flecken sofort in den Sinn kommen. So auch einigen unserer Leser nach dem Aufruf in unserem Artikel vor gut einer Woche.

Villingen-Schwenningen - Verlassene Häuser und dem Abriss geweihte Gebäude sind Schandflecken in Villingen-Schwenningen, die oftmals mangels neuer Besitzer oder Investoren im Laufe der Zeit zu solchen werden. Davon hatten wir im ersten Teil unserer Berichterstattung unter anderem den alten Schlachthof in Schwenningen oder das ehemalige Dienstgebäude der Kriminalpolizei an der Goldenbühlstraße aufgezählt.

