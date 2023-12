Plätzchen in St. Georgen: Zu Weihnachten stehen die Klassiker nach wie vor hoch im Kurs

1 Die gehören an Weihnachten einfach dazu: Ulrike Ettwein vom Hallerbeck ist stolz auf die Plätzchen, die hier nach alt überlieferten und bewährten Rezepten gebacken werden. Foto: Helen Moser

Weihnachtszeit ist Bredle-Zeit – auch in der Bergstadt lockt die süße Versuchung. Und nicht nur zuhause, sondern auch in den St. Georgener Backstuben laufen die Öfen heiß. Darum setzen Hallerbeck und Zuckerbeck seit Jahrzehnten auf dieselben Plätzchen.









Die eine oder andere riesengroße Kleckerei gehört in den Tagen und Wochen vor Weihnachten einfach dazu, wenn in den Küchen der Republik die Weihnachtsbäckerei auf Hochtouren läuft. Denn, wie schon Rolf Zuckowski wusste und in seinem bekannten Kinderlied besang, am Ende kommt dabei so manche Leckerei heraus – und auf die will unter dem Christbaum kaum einer verzichten.