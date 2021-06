Was passiert mit Freudenstädter Klinik?

1 Der Krankenhaus-Teilneubau in Freudenstadt macht weiter Fortschritte. Foto: Rath

Beim Landkreis Freudenstadt reifen offenbar die Pläne, was mit dem Altbau des Krankenhauses in Freudenstadt passieren soll.

Kreis Freudenstadt - Kreisrat Heinz Hornberger (CDU) hakte am Montag in der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses nach. Landrat Klaus Michael Rückert antwortete: "Wir sind in Arbeit." Der Kreistag werde "baldmöglichst" informiert. Zuvor wolle das Landratsamt die Ideen jedoch noch dem Aufsichtsrat der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) besprechen.

Der Ausschuss stimmte einer Ausfallbürgschaft des Kreises für die KLF zu. Demnach sichert das Landratsamt die Arbeitszeitguthaben der Mitarbeiter in Altersteilzeit bis zu einem Guthaben von 600.000 Euro ab. Die Alternative wäre eine Versicherung gewesen, die die KLF jährlich 1500 Euro kosten würde. "Das Geld können wir uns sparen. Wenn was passiert, haftet der Kreis ohnehin für die KLF", so der Landrat.