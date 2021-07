1 Der Kreis will bei den Corona-Impfungen vorankommen. Foto: Sannert

Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums kommt an die Berufsschulzentren nach Horb und Freudenstadt sowie nach Pfalzgrafenweiler. Freies Impfen gibt es auch im KIZ in Dornstetten.

Kreis Freudenstadt - Informieren, aufklären, impfen, und das so niederschwellig wie möglich – dazu ruft das Land Baden-Württemberg mit der Kampagne "#dranbleibenbw – Impfen vor den Sommerferien" und einer Aktionswoche vom 21. bis 28. Juli auf.

In diesem Zuge komme das mobile Impfteam des KIZ Dornstetten am Donnerstag, 22. Juli, von 8.30 bis 16 Uhr an die Beruflichen Schulen nach Horb, am Samstag, 24. Juli, von 8.30 bis 13 Uhr nach Pfalzgrafenweiler ins Gewerbegebiet Schornzhardt, Parkplatz Getränke Traub, und am Montag, 26. Juli, Uhr ins Berufliche Schulzentrum nach Freudenstadt. Schüler können sich dort von 8.30 bis 13 Uhr beraten und impfen lassen, alle anderen Einwohner von 13 bis 16 Uhr. Weitere Aktionen würden folgen.

Zweittermine werden vor Ort vereinbart

Angeboten werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson, Biontech sowie Astrazeneca. Erforderlichen Zweittermine werden vor Ort vereinbart. Im KIZ selbst ist ab sofort von samstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie freitags von 16 bis 20 Uhr freies Impfen für Ersttermine mit Johnson & Johnson (Einmalimpfung), einem mRNA-Impfstoff Biontech oder Moderna mit Zweittermin nach drei bis vier Wochen oder Astrazeneca mit Zweitimpfung nach neun Wochen oder bei Kreuzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach vier Wochen.

In diesen Zeiträumen könnten alle, die ihre Zweitimpfung vorziehen wollen, nach Dornstetten kommen, auch wenn sie ihre Erstimpfung in einem anderen Impfzentrum erhalten hätten. Voraussetzung sei lediglich, dass der notwendige Abstand zur Erstimpfung entsprechend verstrichen sei und der eigentliche Zweittermin abgesagt werde. Hierfür wählt man einfach unter www.impfterminservice.de das Kreisimpfzentrum Dornstetten aus, klickt auf den Knopf "Zum Impfzentrum", und dann erscheint oben rechts in Pink "Buchung verwalten". Unter Eingabe des Vermittlungscodes kann der Termin gelöscht werden. Für alle Aktionen seien lediglich Impfpass, Krankenkassenkarte sowie Personalausweis von Vorteil.

Mehr als 36.000 Menschen zweimal geimpft

Vom mobilen Impfteam sowie im KIZ Dornstetten konnten zwischenzeitlich 44.465 Menschen zum ersten und weitere 36.207 Menschen zum zweiten Mal geimpft werden. 1095 Impflinge erhielten die Einmalimpfung von Johnson & Johnson. Somit konnte nun auch die Marke von 80.000 Impfungen überschritten werden. Darüber hinaus wurden 33.063 Erst- und 29.994 Zweitimpfungen in den 70 Impfpraxen im Landkreis verabreicht. Mindestens einmal geimpft sind Stand 18. Juli 52,9 Prozent der Landkreisbevölkerung, 43,8 Prozent haben eine Vollimmunisierung.