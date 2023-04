Stromausfall in Balingen Alarm wird ausgelöst - Polizei muss Euronics bewachen

Rund 90 Minuten lang ist in der Nacht auf Mittwoch in Balingen der Strom ausgefallen. Betroffen war ersten Angaben zufolge das gesamte Gebiet nördlich der Sparkasse. In mehreren Geschäften wurde dadurch der Einbruchs- und Brandmeldealarm ausgelöst.