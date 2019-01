Pforzheim "Wir wollen die smarte Goldstadt werden"

Pforzheim. Erstmals fand der Neujahrsempfang der Stadt an einem Samstagabend unter dem Motto "Pforzheim international" statt. In seiner Neujahrsansprache zog Oberbürgermeister Peter Boch eine positive Bilanz des vergangenen Jahres und sieht die Stadt auf einem guten "Kurs in die Zukunft", auch wenn es immer wieder Situationen gebe, die Geduld erfordern. Beispielsweise ganz aktuell die Verschiebung der Abstimmung über den Doppelhaushalt 2019/2020. Diese war aufgrund der überraschend ausgebliebenen Gewinnausschüttung der Stadtwerke Pforzheim (SWP) vorerst verhindert worden.

Zum Thema Bäder steht noch ein Besuch beim RP Karlsruhe an

In diesem Zusammenhang sprach der Rathauschef vom "Glück im Unglück", denn dieses Defizit könnte ausgeglichen werden durch einen – aller Voraussicht nach – besseren Jahresabschluss 2018. "Gesetzt den Fall, dass die SWP auch im nächsten Geschäftsjahr keinen oder weniger Gewinn ausschütten sollte, so müssten wir dies dann durch erhöhte Kreditaufnahmen ausgleichen. Oder, falls der Jahresabschluss wieder besser als prognostiziert ausfallen sollte, mit eben diesen Mehreinnahmen", so Peter Boch weiter.