Pforzheim/Birkenfeld Leichen-Fund: Zwei Festnahmen im Mordfall Simon P.

Demnach ist die Sonderkommission "Wagner" offenbar einen entscheidenden Schritt weitergekommen: Am Dienstag wurden zwei Männer aus dem Enzkreis im Alter von 26 und 29 Jahren festgenommen, sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Weiter heißt es, dass ein dritter Mann aus dem Enzkreis festgenommen wurde, der ebenfalls im Verdacht steht, an einer Straftat beteiligt gewesen zu sein.

Die Leiche des 50-Jährigen war Anfang Oktober in einem Waldstück bei Pforzheim gefunden worden. Zuvor war der Mann mehrere Wochen lang vermisst worden. Er wurde laut Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens. Wie genau er ums Leben kam, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen. Über die Hintergründe soll in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag gesprochen werden.