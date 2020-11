Pflegeheim in Vöhrenbach Corona-Lage im Luisenhof droht zu eskalieren

Vöhrenbach - Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstagmorgen fünf neue Corona-Fälle in Furtwangen, zwei in Gütenbach sowie 21 Neuinfektionen in Vöhrenbach. Auf Anfrage unserer Zeitung informierte das Gesundheitsamt, dass mit Stand von Donnerstagmorgen 7 Uhr insgesamt sechs Mitarbeiter und 20 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Allerdings werden nicht alle in der Vöhrenbacher Statistik aufgeführt, da nicht alle positiv getesteten Mitarbeiter in Vöhrenbach wohnen. Ebenso sind in diesen Zahlen noch nicht die 25 Bewohner und weitere Mitarbeiter enthalten, die in der vergangenen Woche mit einem Schnelltest gefunden worden waren. Darüber hinaus, so das Gesundheitsamt, gingen noch weitere Testergebnisse ein, die im Lauf des Donnerstags bearbeitet werden.

Zusätzliches Personal benötigt