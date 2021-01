Pflegeheim-Besuche Wer übernimmt die Kosten für Corona-Schnelltest?

Der verblüffte Patient konsultierte daraufhin seine Kasse und musste feststellen, dass man auch dort nicht auf das Problem des Heimbesuchers eingerichtet war, der sich nicht im Heim testen lassen kann. "Fragen Sie doch mal das Landratsamt!" Also noch ein Anruf, nämlich auf der Corona-Bürgerhotline des Zollernalbkreises – und wieder Fehlanzeige: Mit diesem Spezialfall sei man unvertraut; Kretz möge sich doch direkt ans Gesundheitsamt wenden. Allerdings dürfe er sich nicht wundern, wenn er dort dieselbe Auskunft erhalte wie im Pflegeheim: dass man derzeit ganz andere Sorgen habe.

Weder in der Lage – noch dazu verpflichtet

Was blieb noch? Martin Kretz entschied sich für einen letzen Anruf, und zwar bei der Zeitung seines Vertrauens: Der Schwarzwälder Bote wurde erneut mit seinem Problem beim Landratsamt vorstellig, diesmal aber bei der Pressestelle. Die prompt reagierte – wenige Stunden später traf die Mail mit der Antwort ein. Die lautete so: In der Tat gebe es Pflegeheime, die Schnelltests für Besucher anböten, aber viele andere seien dazu personell gar nicht in der Lage – und auch nicht dazu verpflichtet. Wer aber seinen Test anderswo machen lasse, der habe keinerlei Rechtsanspruch auf eine Kostenerstattung: "Die Kosten für die Testung asymptomatischer Personen werden weder von der Krankenversicherung noch vom Land übernommen."

Indes habe auch das Landratsamt das Angebot des Bundesverteidigungsministeriums zur Kenntnis genommen, dass Bundeswehrangehörige für die Tests in Heimen abgestellt werden könnten. "Die konkrete Ausge­staltung wird so bald wie möglich in Absprache mit Bundeswehr und den Pflegeeinrichtungen geplant."

So lange kann Martin Kretz freilich nicht warten – er hat sich mittlerweile gegen Zahlung von 50 Euro testen lassen und will die 48 Stunden nutzen, um möglichst viel Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Dass es kein Menschenrecht auf Kostenerstattung gibt, kann er nachvollziehen; was ihn allenfalls stört, ist die behördliche Desinformation im Internet: "Ohne die hätte ich mir Zeit und Ärger gespart."