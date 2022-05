1 Die Traktoren wurden mit Sand befüllt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Lobeca

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen fünf Traktoren in Pfedelbach mit Sand befüllt und dadurch einen immensen Schaden verursacht.















Unbekannte haben in Pfedelbach im Hohenlohekreis Sand in fünf Traktoren gefüllt und einen immensen Schaden verursacht. Die Polizei schätzte die Summe am Dienstag auf rund 150 000 bis 200 000 Euro.

Die fünf Traktoren standen auf einem Hof. Die Täter füllten den Sand vermutlich am vergangenen Wochenende in die Öleinfüllstutzen der Fahrzeuge und machten so die Motoren kaputt. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.