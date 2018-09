Pfalzgrafenweiler Vorfreude auf neuen Lebensabschnitt

Zuzug von auswärts

Nach Bösingen siedelt beispielsweise das Paar Gabi Norz und Berthold Gauss um. Derzeit leben sie noch im Raum Tübingen. Im Internet seien sie auf ein privates Bauplatzangebot gestoßen und zur Besichtigung nach Bösingen gefahren. Sie hätten "sofort zugeschlagen" und diesen Bauplatz gekauft. Die Gegend um Bösingen kannten sie schon durch Wanderungen.

Jetzt starten Norz und Gauss einen Neuanfang für ihren nächsten Lebensabschnitt und erstellen ein Fertighaus auf ihrem Grundstück, in das sie im Oktober 2019 einziehen werden. Sie freuen sich jetzt schon auf den altersgerechten Bungalow, bei dem sich das Leben komplett auf einer Ebene abspielt. Durch das Willkommensfest fühlen sie sich schon heute in der Gemeinde angekommen und aufgenommen.

Das Ehepaar Kornelia und Georg Froch aus Jettingen will auch zum Jahresende 2019 in ihr Fertighaus einziehen. Sie haben ihr Grundstück über die Gemeinde gekauft und sind "glücklich", dass Bösingen auch an Außenstehende verkauft. Sie hätten etwas Ruhiges fürs Alter gesucht und seien hier fündig geworden. Die Gegend mit ihrer guten Infrastruktur gefalle ihnen sehr gut. Sie fanden es super, dass sie schon jetzt ihre Nachbarn kennenlernen durften – ein Bösinger Paar mit Kindern, das erst später mit dem Bau ihres neuen Hauses beginnen werde.

Seitens des Planungsbüros Gfrörer zeigte sich Ulrich Fechner erfreut, dass in Bösingen ein gutes Miteinander existiere. Nach den Segensworten von Pfarrer Christian Günther zerschnitten die Häuslebauer gemeinsam die mit Blumensamen-Tütchen behängte Girlande und gaben damit das Baugebiet symbolisch frei.