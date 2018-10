Pfalzgrafenweiler SV Phönix in letzter Sekunde gerettet

Florian Kraus, Spartenleiter Fußball, freute sich über einen sechsten Platz der ersten Mannschaft in der Kreisliga A und einen zweiten Platz der Reserve. Er berichtete vom Trainerwechsel, vom Trainingslager in Kroatien, von Zu- und Abgängen und der Teilnahme am Weiler- Wald-Fest und Weilermer Weihnachtsmarkt.

Kräftiger Applaus nach emotionaler Rede

135 Kinder und Jugendliche von den Bambini bis zur A-Jugend sind beim Phönix in zehn Mannschaften aktiv, ließ Jugendleiter Heiko Schleeh wissen. Teilweise seien die Mannschaften sogar doppelt besetzt, freute sich Schleeh, der an Altpapiersammlungen, die eigenen Hallenturniere der Jugend in Pfalzgrafenweiler, an einen Besuch des Bundesligaspiels VfB Stuttgart gegen Hannover 96 und an die Weihnachtsfeier der Jugendbetreuer erinnerte.

Die AH nahm an Kleinfeldspielen teil, traf sich zum Tischtennisspiel, zur Vatertagswanderung und zum Ausflug, außerdem organisierte und leitete sie das Ortspokalturnier. Dies ging aus dem Bericht von AH-Leiter Roland Günther hervor, den Markus Günther verlas.

Der Bericht von Kassierer Kurt Heinzelmann fiel positiv aus. Bürgermeister-Stellvertreter Horst Dieterle führte die Entlastung des Vorstands herbei. Dieterle lobte die Jugendarbeit des Vereins, die Leistung der Trainer und die korrekt geführte Vereinskasse.

Am Ende der Hauptversammlung und nach Dankesworten des scheidenden Vorsitzenden Axel Scheu für die Unterstützung in den vergangenen zehn Jahren wandte sich die neue Frau an der Spitze des Phönix an die Mitglieder. Der Verein habe mit seiner über 90-jährigen Tradition und der hohen Zahl an Kindern und Jugendlichen einen sozialen Auftrag. Dafür, dass sich keine der angesprochenen Personen bereit erklärt habe, ihn zu führen, fand sie keinerlei Verständnis. "Vor einer solchen Verantwortung darf man sich einfach nicht drücken", wandte sich Melanie Klaiß an die Anwesenden. Stefan Koosch und sie hätten es nicht mehr mit ansehen können und sich vor der drohenden Auflösung des Vereins schließlich bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen, trotz privater und beruflicher Belastung. "Vielleicht schlägt unser Herz etwas mehr für den Phönix – vielleicht sind wir es Uwe Karl auch einfach schuldig", betonte sie und appellierte an alle, sie tatkräftig bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Für ihre emotionale Rede erhielt sie kräftigen Applaus.

Axel Scheu, der am Ende der Versammlung mit großem Applaus verabschiedet wurde, ehrte Michael Braun, Marc Kaltenbach, Uwe Mayer, Dirk Taube, Frank Theurer, Alexander Haar und Kurt Heinzelmann mit der bronzenen Ehrennadel für 15 Jahre Mitgliedschaft. Die goldene Ehrennadel ging für 35 Jahre Treue zum Phönix an Rudi Hettich und Kurt Seeger. Auf Antrag des Vorstands stimmte die Versammlung der Ernennung des ehemaligen aktiven Spielers, AH-Leiters, Platzwarts und Vorstandsmitglied Peter Finkbeiner zum Ehrenmitglied zu.