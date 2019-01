Pfalzgrafenweiler Sperre wird verlängert

Bereits 2009 hatte das Gremium beschlossen, den Bebauungsplan Buchen aufzustellen. Das Vorhaben wurde, so Bürgermeister Dieter Bischoff, damals nicht weiter verfolgt. Allerdings legte der Ortschaftsrat 2017 einen Empfehlungsbeschluss für eine Satzung über die Veränderungssperre in diesem Gebiet vor. Diese trat nach zwei Jahren außer Kraft und musste jetzt um ein weiteres Jahr verlängert werden, da geplant ist, einen Bebauungsplan für dieses Gebiet zu beschließen. Dieser befindet sich momentan in der Aufstellungsphase.

Obwohl laut Haupt- und Bauamtsleiter Bernhard Traub im gesamten Gemeindegebiet rund 250 freie Bauplätze in privater Hand vorhanden sind, die momentan nicht bebaut werden, will die Gemeinde weitere zur Verfügung stellen. Im Bereich Herrenwiesen sind nur noch drei gemeindeeigene Plätze frei. Ratsmitglied Adolf Gärtner (FWV) berichtete, dass das Gebiet Herrenwiesen sich als Erfolgsmodell entwickelt habe. Dort wird bereits gebaut, sieben Bauanträge liegen vor – mehr von Auswärtigen als Einheimischen.

Im Rat wurde auch darüber gesprochen, dass Privatleute animiert werden sollten, ihre Bauplätze zu verkaufen, was Bürgermeister Bischoff als problematisch erachtete. Andreas Ziefle (CDU) will keinen weiteren Neubaugebieten in Pfalzgrafenweiler zustimmen: "Man muss Mut beweisen und die Flächen im Gemeindegebiet in den Griff bekommen." Auch Tanja Braun (CDU) meinte, man dürfe nichts unversucht lassen. Ein Appell an den Gesetzgeber könne eventuell hilfreich sein.