Pfalzgrafenweiler Neue Frauenvertreterin beim VdK

VdK-Bezirksvorsitzender Oswald Zink dankte den Vorstandsmitgliedern des Ortsverbands dafür, dass sie "die Courage haben, sich für Menschen mit und ohne Behinderung einzusetzen", und den Mitgliedern dankte er für ihre Unterstützung. Von den 1,9 Millionen Mitgliedern deutschlandweit lebten 230 000 in Baden-Württemberg, über 3000 davon gehörten dem VdK-Kreisverband Freudenstadt an, ließ Zink wissen. Wie wichtig die Arbeit des VdK sei, machte er an den Themen Landespflegegesetz, sozialer Wohnungsbau, Erwerbsminderungsrente und Schwerbehindertenrecht deutlich. Der VdK setze sich derzeit verstärkt dafür ein, dass die Situation junger pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger verbessert wird und habe auch sonst seine Pflegeberatung deutlich ausgebaut.

Bürgermeister Dieter Bischoff, der die Entlastung des Vorstands vornahm, wusste, dass es noch immer 180 000 Kriegsopfer in Deutschland gebe, die vom VdK betreut werden. Dennoch habe sich die Aufgabe des Sozialverbands stark gewandelt. "Es ist wichtig dass es den VdK gibt", betonte der Bürgermeister mit Blick auf den steigenden Bedarf bei Fragen zu Rente, Pflege und Erbschaftsangelegenheiten.

Darüber hinaus biete der VdK-Ortsverband Pfalzgrafenweiler einen Platz, um Gleichgesinnte zu treffen und Geselligkeit zu leben. Dafür dankte Bischoff dem Ortsverband, allen voran dessen Vorsitzendem Günter Tabbert. Nach dem offiziellen Teil und einer geselligen Kaffeerunde folgte bei der Versammlung ein Referat von Uwe Schmid von der Polizei Freudenstadt zum Thema Sicherheit.