Pfalzgrafenweiler Lückenschluss beim Radwegeausbau

Bereits vor Jahren hatte sich die Ortschaft Bösingen für eine Radwegverbindung zwischen den Naherholungsbereichen Weiler Wald und dem Egenhauser Kapf ausgesprochen. Die Trasse führt über die Alte Poststraße zwischen Stuttgart und Straßburg.

Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler begrüßt die Planungen der Gemeinde Egenhausen zur Weiterführung der historischen Verbindung als Rad- und Fußgängerweg, wodurch eine durchgängige Radstrecke geschaffen werden könnte, die sich noch bis Nagold verlängern ließe. Bürgermeister Dieter Bischoff regte in einem Schreiben an das Architekturbüro Gall & Gärtner eine Beschilderung mit Einzelhinweisen zum Egenhauser Kapf, zu Straßenwärterhütten und Stundensteinen sowie dem Chausseehaus an. Sie könnte "Auf den Spuren der Alten Poststraße Straßburg – Stuttgart" bezeichnet werden.