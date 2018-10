Pfalzgrafenweiler Die Kandidatensuche hat begonnen

CDU, SPD und FWV sprechen aber auch persönlich mögliche Interessenten für eine Kandidatur an. CDU-Sprecher Andreas Ziefle betont, dass alle Entscheidungen im Gremium zum Wohl der Gemeinde und auch in Kooperation mit den anderen im Rat vertretenen Parteien getroffen werden. Parteipolitik spiele in Kommunalgremien keine bedeutende Rolle. Im Weilermer Rat stehe ein pragmatisches und zielorientiertes Vorgehen im Vordergrund, die Gruppierungen arbeiteten gut zusammen.

In einem Punkt sind sich alle drei Sprecher der Parteien im Gemeinderat einig: Sie brauchen dringend Personen, die bereit sind, sich ehrenamtlich für ihre Gemeinde zu engagieren und sich der Herausforderung zu stellen, das kommunalpolitische Geschehen in ihrem Wohn- und Heimatort mitzulenken. Auf der Wunschliste ganz oben steht auch der Nachwuchs – also alle über 18-Jährigen.