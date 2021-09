1 Jürgen Springindschmitten (links) verlässt die Pezet AG. Sein Nachfolger als Vorstand des Unternehmens wird Robert Henne rechts). Mit auf dem Bild: der Aufsichtsratsvorsitzende Nikolas Herl. Foto: Pezet AG

Wirtschaft: Der Owinger Robert Henne wird neuer Vorstand der Pezet AG

Haigerloch. Nach 7,5 Jahren Amtszeit an der Spitze der Pezet AG übergibt Jürgen Springindschmitten sein Vorstandsamt an seinen bisherigen Stellvertreter, Diplomingenieur Robert Henne.

Robert Henne gestaltet die Weiterentwicklung der Pezet AG seit 27 Jahren maßgeblich mit und dies bereits seit sieben Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung. Zur Seite steht ihm künftig Timo Bögelspacher (Betriebswirt; Bachelor of Arts). Bögelspacher leitet seit Januar 2016 das Controlling und ist seit Januar 2021 kaufmännischer Leiter der Pezet AG.

Jürgen Springindschmitten verabschiedet sich größtenteils ins Privatleben, bleibt der Pezet AG jedoch weiterhin verbunden und steht der neuen Geschäftsleitung auf Wunsch zur Verfügung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Nikolas Herl dankt ihm für seine großen Verdienste um die Zukunftssicherheit der Pezet AG.

Zusammen mit Robert Henne hat Springindschmitten in den vergangenen Jahren das Unternehmen strategisch in Richtung Zukunftssicherheit ausgerichtet. Besonderer Wert wurde dabei auf die Modernisierung von Prozessen und Anlagen, sowie auf die Automatisierungstechnik gelegt.

Vor einigen Wochen wurde der neue teilautomatisierte Werkzeugbau in Betrieb genommen. Im Oktober dieses Jahres ziehen die größeren Spritzgießmaschinen in eine neue Produktionshalle um und im vierten Quartal wird der neue Reinraum im Rahmen eines großen Medizintechnik-Projektes in Betrieb genommen.

Die Pezet AG, so charakterisiert die Firma selbst ihren unternehmerischen Schwerpunkte, bietet mit ihrer hohen Wertschöpfungstiefe in Formenbau, Kunststoffspritzguss, Tampondruck, Laserbeschriftung, Baugruppenmontage sowie Prozessautomatisierung aus eigener Feder und mit einem starken Team von Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern "Innovation in Kunststoff" und mehr.

Im Gewerbegebiet Madertal beschäftigt Pezet etwa 200 Mitarbeiter und rechnet im Jahr 2021 mit einem Umsatz von etwa 20 Millionen Euro.