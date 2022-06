1 Die Pet Shop Boys machten am Freitag Station in der Porsche-Arena. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Jede Menge teils hübsch modernisierte Hits, dazu eine visuell und dramaturgisch reizvolle Inszenierung: In der Porsche-Arena haben die Pet Shop Boys mit Highlights aus vierzig Jahren ihre Karriere Revue passieren lassen.















„I only wanted something else to do but hang around“, singt Neil Tennant gleich zu Beginn des Abends in „Suburbia“; er habe einfach mal etwas anderes tun wollen als nur herumzuhängen. 1986 war’s, als der Sänger der Pet Shop Boys und sein Keyboard-Kompagnon Chris Lowe mit diesen Worten die Tristesse englischer Vorstädte beschrieben – doch wie gut passt dieser Hit auch in den Sommer 2022: Herumgehangen hat man genug in den vergangenen zwei Jahren, jetzt wird wieder gelebt und gefeiert. Gerade recht kommen da die britischen Könige des Electro-Pop, und so wollen knapp fünftausend Besucher in der bestuhlten Porsche-Arena mit dabei sein, wenn Tennant, Lowe & Co. auf ihrer „Dreamland“-Show eine zeitgemäße Bilanz ihre vierzigjährige Karriere ziehen.

Sie erleben einen Auftritt voller musikalischer und visueller Reize, durchkomponiert wie ein klug konzipierter Spielfilm, bei dem die Zeitebenen wechseln, die Perspektiven und die Erscheinungsformen. Zu Beginn tragen die zwei Pet Shop Boys lange weiße Trenchcoats und eine Art Schweißermaske mit teleskopartigen Antennen auf dem Kopf, hinter ihnen flimmern die ersten Grafikanimationen über eine bühnenbreite Projektionsfläche: Auftakt für einen Mahlstrom voll ständig wechselnder Stimmungen und Temperamente, der seine Reize erst nach knapp einer Viertelstunde so richtig auszuspielen beginnt.

Duo wird zum Quintett

Dann verschwinden diese LED-Monitore Richtung Hallenhimmel und geben den Blick frei auf die weiteren Kolleginnen und Kollegen der Abends: Eine zweite Keyboarderin sowie eine weibliche und eine männliche Verstärkung an Perkussion und elektronischem Schlagzeug machen das Duo zum Quintett und verleihen diesem von Haus aus vollsynthetischen Sound eine spannende physische Komponente, machen körperlich hör- und sichtbar, was sonst nur mittels Computerchips und Studiotechnik erschaffen wird. Auch Tempi und Themen erzählen von der facettenreichen Geschichte der Pet Shop Boys, während der Zeremonienmeister Tennant den Straßenmantel mal gegen ein silbernes Las-Vegas-Outfit tauscht, mal gegen einen mondänen Smoking, schließlich gegen einen edlen Gehrock.

Derweil sorgen Rhythmusmonster wie „It’s alright“ oder „Vocal“ für Begeisterung, bei „Se a vida é“ schwappen karibische Stimmungen durch die Porsche-Arena. Anderes wie „Left to my own Devices“ bekommt einen Schlag in Technoide, und Balladen wie das betörende Eifersuchtsszenario „Jealousy“ singt Neil Tennant so distinguiert und melancholisch, als wär er der Frank Sinatra seines Genres. An Tennants Qualitäten als glänzender Beobachter menschlicher Beziehungen erinnern auch „Rent“ über den ewiglichen Deal Zuneigung gegen Geld oder das zur Akustikgitarre vorgetragene „You only love me when you drunk“, ein mit britischer Lakonie getexteter Offenbarungseid der Liebe.

Nach so ziemlich allen Hits von „Go West“ über „It’s a Sin“ bis „West End Girls“ endet dieser zweistündige Abend, mehr Gesamtkunstwerk als schnödes Popkonzert, mit „Being boring“ schließlich ebenso schlau und bedeutungsvoll, wie er begonnen hat: Bevor die Pet Shop Boys je andere oder sich selbst langweilen, sagen sie lieber Tschüss.