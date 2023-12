2 In der Gaststätte Kanone in Schömberg hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Foto: Feuerwehr Schömberg

Zu einem Gebäudebrand in der Schömberger Altstadt wurde am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr gerufen.









Link kopiert



In der Nacht zum Samstag ist in der Gaststätte Kanone in der Schömberger Kirchgasse ein Brand ausgebrochen. Laut Angaben der Feuerwehr haben sich im Gebäude noch Personen befunden und der Treppenraum war stark verraucht. Starker Rauch drang sowohl aus dem Eingang der Gastwirtschaft als auch in der rückwärtigen Gasse.