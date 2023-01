1 Oxana Zapf ist seit 2013 in der Pressestelle der Stadt Villlingen-Schwenningen beschäftigt, die sie seit 2016 leitet. Foto: Heinig

Das Oberzentrum Villingen-Schwenningen braucht eine neue Pressesprecherin.















Villingen-Schwenningen - Seit 2016 ist Oxana Zapf, damals noch bekannt unter ihrem Mädchennamen Brunner, Leiterin der städtischen Pressestelle im Rathaus in Villingen.

Dieser gehört sie schon seit 2013 an, damals noch als Sachbearbeiterin und Stellvertreterin des damaligen Pressesprechers Nicolas Lutterbach. Nun jedoch wird ihre Position in Jobportalen zur Neubesetzung "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" ausgeschrieben, und das sogar unbefristet.

Vorfreude statt Wehmut

Dass diese Personalie vielmehr mit Vorfreude als mit Wehmut verbunden ist, zeigt der Blick auf den Grund für den Wechsel im Rathaus: Oxana Zapf erwartet ein Baby. Bis Mitte/Ende Februar, verrät sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, werde sie die Stelle noch wahrnehmen und sich dann erst einmal aus der Amtsstube verabschieden. Warum die Leitung der Pressestelle unbefristet ausgeschrieben ist, anstatt angesichts der Babypause lediglich befristet in die Neubesetzung zu gehen, wurde auf Nachfrage nicht erklärt – "Bei der Festlegung, inwieweit bei der Stadtverwaltung Stellen befristet oder unbefristet ausgeschrieben werden, handelt es sich jeweils um individuelle Einzelfallentscheidungen", so Oxana Zapf lediglich.

Zwei Personen für die Presse

Bis ein Nachfolger für die Leitungsposition gefunden ist, wird die aus zwei Stellen bestehende Pressestelle der Stadt Villingen-Schwenningen ausschließlich durch Madlen Falke besetzt sein.

Dass die Besetzung der städtischen Pressestelle in Villingen-Schwenningen bisweilen eine langwierige Angelegenheit sein kann, musste man in der Doppelstadt bereits leidvoll erfahren: Bis Nicolas Lutterbach die Position zu Beginn des Jahres 2012 angetreten hatte, war die Stelle mehr als drei Jahre unbesetzt – und das, obwohl sich damals zunächst 50 Personen beworben hatten und zehn von ihnen in die engere Wahl gekommen sind. Auf der Position hatte es bis dahin einen regen Wechsel gegeben, weil Stelleninhaber nach recht kurzer Dauer auf diesem Stuhl zu anderen Arbeitgebern gewechselt hatten. Vor Lutterbach war Philipp Frank Pressesprecher der Stadt, der dann – angeblich nach internem Zwist, zur IHK wechselte und heute Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen ist.